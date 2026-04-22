

„Într-o democrație este absolut legitim să vorbim cu parlamentarii votați de români pentru a susține ori inițial un guvern minoritar, ori anumite proiecte de lege. Și acest lucru se întâmplă deja și se va întâmpla mai departe.

Unde tragem, bineînțeles, o linie, sunt, cum să spun, negocieri formale cu partidul extremist AUR, tocmai pentru că tot motivul pentru care ne aflăm în această coaliție care încă există, este că ne dorim o guvernare pro-europeană pentru România și acest lucru nu este negociabil.

Bineînțeles că poate au și ei idei bune, poate vor să îmbunătățească anumite proiecte de lege. Asta e, cu siguranță, o muncă pe care, în primul rând, premierul trebuie să o facă, să vadă ce majoritate ar reuși să strângă. Noi îl susținem în acest demers.

Greutatea responsabilității de a spune ce vor să se întâmple concret ca România să se facă bine și ca românii să nu plătească și mai mulți bani și să rămână cu mai puțini bani în buzunarele lor, această responsabilitate este pe umerii PSD”, a declarat Dominic Fritz.