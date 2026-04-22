”N-am scris demisia, nu cred că trebuie să discutăm în termeni de ultimatum. Partidul Social Democrat și-a prezentat poziția. A fost una rezultată democratic din voința membrilor noștri în cadrul unei consultări foarte largi. (...)

Scrierea unei demisii nu necesită decât câteva minute până la urmă. Găsirea unei soluții necesită foarte multă înțelepciune, însă, încă o dată, trebuie înțeles și punctul de vedere al PSD. Dorește să fie respectat. Este partidul cel mai mare din această coaliție. Nu a spus niciodată că se derobează de responsabilitatea guvernării, nu a spus niciodată că nu-și asumă reformele convenite prin programul de guvernare, a spus însă că, atât timp cât are o identitate politică și în programul de guvernare au fost reținute câteva idei și direcții de acțiune specifice Partidului Social Democrat, ar trebui și ele să fie respectate”, a declarat Radu Marinescu.

Ministrul Justiției a adăugat că s-a purtat o discuție în forul intern al partidului și mai urmează altele.

”Am purtat o discuție în forul intern al partidului, urmează să mai discutăm și opțiunea finală va fi evident anunțată public”, a mai spus oficialul.