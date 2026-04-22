Designerul Eugen Olteanu s-a stins din viață la doar 42 de ani, informația fiind confirmată de familia acestuia. Soția creatorului de modă a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care își exprimă durerea pierderii: „Te voi iubi veșnic, iubirea mea. Din inima mea nu vei pleca niciodată.”

Vestea dispariției sale a provocat un val de reacții în rândul celor care l-au cunoscut. Printre cei care au transmis mesaje de condoleanțe se numără și Sorana Mohamad, fosta membră a trupei A.S.I.A., apropiată a creatorului de modă.

Deși cauza decesului nu a fost făcută publică, un apropiat al designerului a sugerat, într-un mesaj postat online, că Eugen Olteanu s-ar fi confruntat cu o boală gravă în ultima perioadă.