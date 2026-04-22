Potrivit studiului publicat în Cell Reports, hormonul FGF21 (factorul de creștere fibroblastic 21) transmite semnale către o zonă cerebrală responsabilă de controlul metabolismului și al apetitului. Aceeași regiune este vizată și de tratamentele moderne pentru slăbit bazate pe GLP-1, notează Science Daily.

Matthew Potthoff, profesor la Colegiul de Medicină al universității și director adjunct al Centrului de Diabet Harold Hamm din cadrul OU Health, a explicat că, deși cercetările anterioare arătaseră că FGF21 acționează asupra creierului, nu era clar exact unde ajung aceste semnale.

Inițial, echipa se aștepta ca hormonul să acționeze asupra hipotalamusului, o regiune cunoscută pentru rolul său în reglarea greutății corporale. Surprinzător însă, cercetătorii au descoperit că semnalele sunt direcționate către trunchiul cerebral, zonă în care se consideră că acționează și medicamentele de tip GLP-1.

Cum acționează hormonul în creier

Studiul a arătat că FGF21 interacționează cu două regiuni specifice ale trunchiului cerebral: nucleul tractului solitar (NTS) și area postrema (AP). Aceste structuri transmit mai departe semnalele către nucleul parabrahial, formând un circuit esențial pentru reglarea metabolismului și reducerea greutății corporale.

Implicații pentru tratamentele viitoare

Descoperirea ar putea avea un impact important asupra dezvoltării unor noi terapii pentru obezitate, dar și pentru afecțiuni hepatice precum MASH (steatohepatita asociată disfuncției metabolice), o formă severă de boală hepatică grasă.

Potthoff a subliniat că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina dacă acest mecanism este implicat și în efectele FGF21 asupra bolilor hepatice.

Diferențe față de medicamentele existente

Deși FGF21 și tratamentele bazate pe GLP-1 acționează asupra unor zone similare ale creierului, modul lor de funcționare diferă. Medicamentele GLP-1 reduc pofta de mâncare, în timp ce FGF21 pare să accelereze metabolismul, determinând organismul să consume mai multă energie.

Cercetătorii speră că identificarea acestui circuit cerebral va permite dezvoltarea unor terapii mai precise, cu mai puține efecte adverse, cum ar fi problemele digestive sau pierderea masei osoase.

Un context global îngrijorător

Importanța acestor descoperiri este amplificată de creșterea accelerată a obezității la nivel mondial. Un raport publicat în The Lancet avertizează că, până în 2050, peste jumătate dintre adulți și aproximativ o treime dintre copii și tineri ar putea fi supraponderali sau obezi, ceea ce ar pune o presiune majoră asupra sistemelor de sănătate, potrivit The Guardian.