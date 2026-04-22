În timpul zborului, presiunea aerului din cabină se modifică, iar urechea medie trebuie să se adapteze. Dacă acest echilibru nu se realizează rapid, apare senzația de presiune, disconfort sau chiar durere.

Aceste simptome sunt mai intense în timpul decolării și aterizării, când schimbările de presiune sunt cele mai bruște.

Unul dintre cele mai eficiente metode este manevra Valsalva. Aceasta presupune să inspiri adânc, să îți ții nasul și gura închise și să expiri ușor, forțând aerul să iasă prin nas. Această tehnică ajută la echilibrarea presiunii din urechea medie.

Alte metode recomandate includ:

mestecatul gumei

suptul bomboanelor

înghițitul frecvent

căscatul

Toate aceste acțiuni stimulează deschiderea trompei lui Eustachio, contribuind la reglarea naturală a presiunii.

Unii pasageri aleg să folosească dopuri speciale pentru urechi sau căști cu anulare a zgomotului, care pot reduce senzația de presiune și pot face zborul mai confortabil.

De asemenea, consumul de apă în înghițituri mici ajută la activarea reflexului de înghițire, facilitând adaptarea organismului.

Specialiștii recomandă să nu dormi în timpul decolării și aterizării. În aceste momente, corpul trebuie să fie activ pentru a regla presiunea, iar în timpul somnului acest proces încetinește.

Prin aplicarea acestor trucuri simple, poți reduce semnificativ disconfortul resimțit în timpul zborului. Deși problema este comună, soluțiile sunt la îndemână și ușor de aplicat, transformând experiența călătoriei într-una mult mai plăcută, potrivit sursei.