1. Curățarea tufei, primul pas important

La mijlocul lunii aprilie, bujorii încep deja să dezvolte tulpini și boboci. Este momentul ideal să cureți zona din jurul plantei. Îndepărtează frunzele uscate sau resturile rămase din toamnă și verifică dacă există părți afectate. Această curățare ajută planta să respire și reduce riscul apariției bolilor.

2. Afânarea solului și fertilizarea

Solul din jurul bujorilor trebuie să fie bine aerisit. Afânează ușor pământul, fără să deranjezi rădăcinile, care sunt sensibile. Apoi, aplică un îngrășământ potrivit. În această perioadă, bujorii au nevoie de nutrienți pentru a susține formarea bobocilor. Poți folosi:

îngrășământ natural (compost sau mraniță),

sau unul mineral, bogat în fosfor și potasiu.

Evită excesul de azot, pentru că stimulează frunzele în detrimentul florilor.

3. Udarea corectă

Aprilie poate fi capricios din punct de vedere al vremii. Dacă nu plouă suficient, este important să uzi bujorii regulat. Udarea trebuie făcută la rădăcină, nu pe frunze, pentru a preveni bolile fungice. Solul trebuie să fie umed, dar nu îmbibat cu apă.

4. Susținerea tulpinilor

Pe măsură ce cresc, bujorii pot deveni grei, mai ales când apar bobocii. Dacă ai soiuri cu flori mari, este bine să montezi suporturi. Inelele sau cercurile speciale pentru plante ajută tulpinile să nu se rupă sub greutatea florilor sau în cazul ploilor și vântului.

5. Protejarea împotriva dăunătorilor

În această perioadă pot apărea furnici sau afide. Furnicile sunt atrase de seva dulce a bobocilor și nu sunt neapărat periculoase, dar afidele pot afecta planta. Verifică atent bujorii și, dacă observi dăunători, poți folosi soluții naturale (apă cu săpun sau macerat de urzică) sau tratamente specifice.

6. Nu muta planta primăvara

Un lucru foarte important: bujorii nu trebuie transplantați primăvara. Dacă îi deranjezi acum, riști să nu mai înflorească în acel an. Dacă este nevoie de mutare, aceasta se face toamna, nu în aprilie.

7. Ai răbdare, natura își face treaba

După ce ai făcut toate aceste lucrări, cel mai important lucru este să lași planta să evolueze natural. Bujorii nu iubesc intervențiile excesive. Dacă sunt îngrijiți corect în aprilie, în luna mai vei avea flori mari, parfumate și de o frumusețe impresionantă.

Altfel spus, îngrijirea bujorilor la jumătatea lunii aprilie nu este complicată, dar este esențială. Curățarea, fertilizarea, udarea corectă și protecția împotriva dăunătorilor sunt pașii care fac diferența. Cu puțină atenție acum, grădina ta se va transforma în mai într-un adevărat spectacol de culoare și parfum, potrivit sursei.