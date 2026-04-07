Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să cumperi bulbi de calitate. Aceștia trebuie să fie fermi la atingere, nici prea moi, dar nici deshidratați. Verifică atent să nu prezinte urme de mucegai, putregai sau miros neplăcut, deoarece astfel de bulbi nu se vor dezvolta corespunzător. Dacă aspectul și textura sunt în regulă, îi poți achiziționa cu încredere.

Perioada potrivită pentru plantare

În ceea ce privește momentul plantării, există două variante: primăvara sau toamna. Dacă alegi primăvara, trebuie să aștepți aproximativ o lună după ultimul îngheț. În schimb, plantarea de toamnă se face, de regulă, în lunile septembrie și octombrie, pentru a permite plantelor să se adapteze înainte de venirea iernii.

Bujorii sunt plante perene rezistente, capabile să suporte temperaturi scăzute, chiar și până la -27°C.

Cum plantezi corect bujorii

Pentru plantare, sapă o groapă de aproximativ 60×60 cm. Primii 25–30 cm de sol fertil trebuie separați și păstrați pentru mai târziu.

La baza gropii se adaugă un strat de drenaj (de exemplu, gunoi de grajd bine descompus sau argilă expandată), cu o grosime de maximum 15 cm. Peste acesta, pune jumătate din pământul fertil, apoi adaugă două găleți de compost sau humus, aproximativ 300 g de cenușă și 200 g de superfosfat. Amestecă bine toate aceste elemente.

Completează cu restul de sol fertil, lăsând totuși un strat de aproximativ 10 cm pentru acoperire.

Bulbii se plantează la o adâncime de 5–7 cm, se acoperă cu pământ, apoi se udă abundent. La final, este recomandat să aplici un strat de mulci pentru a menține umiditatea și a proteja planta.