Glicina are nevoie de lumina soarelui, asa ca daca locul unde vrei sa plantezi aceasta liana decorativa nu are asa ceva, iti sugeram sa cauti altul.

Totodata, solul trebuie sa fie drenat. In caz contrar, planta va fi stresata si nu te vei bucura de acele flori.

Wisteria nu are nevoie de foarte multa apa, insa in perioadele caniculare si lipsite de precipitatii, ar trebui sa fiti atenti. In rest, nu trebuie udata in exces, asa ca nu va fi o bataie prea mare de cap in curtea ta.

Cand se planteaza Glicina

Perioada optima de plantare este primavara sau toamna, iar gropile trebuie sa fie de 3 ori mai late ca si radacinile plantei. In cazul in care vrei sa plantezi mai multe, trebuie sa stii ca distanta intre plante va fi de 4-5 metri, conform specialiștilor.

Fertilizarea plantei este iarasi importanta, insa este important sa stii cand sa faci asta. Ei bine, daca fertilizezi Glicina primavara, atunci o sa sustii dezvoltarea frunzelor si nu o sa ajuti deloc dezvoltarea mugurulor. Fertilizarea se face toamna.

In acelasi timp, varsta Glicinei este foarte importanta, mai ales cand iti doresti ca aceasta sa fie plina de flori. Trebuie sa stii ca visteria va avea nevoie de 7-15 ani inainte sa aiba si flori, mai ales in cazul in care planta a fost obtinuta din seminte si nu cumparata de la o sera.

In cazul in care ai cumparat Wisteria de la o sera, sansele ca aceasta sa produca flori mai repede sunt destul de mari.

Iti mai spunem ca Wisteria sau Glicina nu va inflori daca in pamant exista prea mult azot, asa ca asigura-te ca folosesti si un fosfat ca ingrasamant, deoarece substanta va ajuta la dezvoltarea mugurilor, care vor da nastere la flori.

