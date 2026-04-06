Luni, 6 aprilie, șoferii care tranzitează autostrada A1 București – Pitești se confruntă cu dificultăți majore de deplasare, în contextul unor lucrări de întreținere care au impus restricții severe de circulație. Potrivit datelor furnizate de Poliția Română, prima bandă a ambelor sensuri de mers este închisă temporar până la ora 16:00, măsură care a afectat drastic fluența traficului încă din primele ore ale dimineții. Cele mai mari probleme sunt raportate pe sensul de ieșire din Capitală către Pitești, unde fluxul de vehicule a crescut considerabil, generând coloane kilometrice.

Zonele critice și punctele de blocaj de pe traseu

Restricțiile sunt concentrate în zona kilometrilor 22 și 23, acolo unde echipele de intervenție execută lucrări la nivelul carosabilului. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a precizat că intervențiile vizează kilometrul 22 pe sensul spre Pitești și kilometrul 23 pe sensul opus, cel către București. Efectul acestor șantiere mobile este vizibil nu doar pe autostrada A1, ci și pe arterele adiacente, aglomerația propagându-se rapid până pe autostrada A0 și Centura București, unde accesul către Pitești se realizează cu dificultate, în condiții de bară la bară.

Recomandările autorităților pentru un parcurs în siguranță

În fața acestui scenariu de trafic intens, polițiștii rutieri avertizează asupra riscurilor crescute de producere a unor incidente și îndeamnă conducătorii auto la maximă prudență. Combinația dintre aglomerație și necesitatea de a schimba frecvent banda de mers poate genera situații periculoase, motiv pentru care autoritățile solicită adoptarea unei conduite preventive. Șoferii sunt sfătuiți să se asigure temeinic înainte de orice manevră, să semnalizeze din timp orice intenție de schimbare a direcției și să evite pe cât posibil depășirile riscante care ar putea bloca și mai mult circulația.

Importanța distanței de siguranță în condiții de aglomerație

Un accent deosebit este pus pe păstrarea unei distanțe corespunzătoare între autovehicule, esențială pentru a permite frânarea în condiții de siguranță în cazul unor opriri bruște în coloană. Polițiștii recomandă sporirea atenției la volan și respectarea indicațiilor agenților prezenți în teren sau a semnalizării temporare instalate în zonele de lucru. Deși restricțiile sunt estimate să fie ridicate după ora 16:00, se preconizează că valorile de trafic vor rămâne ridicate până spre seară, pe măsură ce fluxul de mașini acumulat în prima parte a zilei se va fluidiza treptat.