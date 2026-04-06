INGREDIENTE:

670 gr. branza dulce

300 gr. smantana( 20% gras.)

300 gr. zahar

7 oua

1 portocala zeama si coaja( BIO)

200 gr. unt( 82% gras.)

60 gr. amidon

60 gr. gris

60 gr. faina

1 lingurita praf de copt

un praf de sare

stafide aurii

vanilie

esenta de rom

zahar pudra vanilat

forma cu inel culinar detasabil de 26 cm

MOD DE PREPARARE:

Se cerne faina, se separa ouale, se pun albusurile cu zaharul in vasul de mixer, se mixeaza ca pentru bezea sa devina ferme.

Galbenusurile se pun intr-un bol, se freaca cu sare.

Untul se topeste si se lasa deoparte la racit.

Untul topit si racit se pune intr-un vas mare, se adauga smantana si branza, se amesteca, apoi galbenusurile, zeama de portocala, coaja, aromele, vanilia, esenta de rom, se amesteca bine pana se omogenizeaza compozitia. Se adauga amidonul, grisul, faina, praful de copt si se mixeaza.

Peste compozitia de branza se pune jumatate din bezeaua de albus cu zahar si se mixeaza, cealalta jumatate se adauga prin invaluire amestecand cu un tel usor ( renuntam la mixer).

Se tapeteaza o forma rotunda mare cu inel detasabil cu hartie de copt, eu am pus hartie si pe margini si se toarna jumatate de compozitie, se pune un rand de stafide, apoi se toarna restul si deasupra se pun din nou stafide.

La cuptorul incins maxim la 220 de grade C, se pune pasca si se lasa zece minute, apoi se reduce temperatura la 170 de grade C si se coace pana la finalul orei.( programul dureaza 60 de minute)

Se scoate forma cu grija, se lasa la racit perfect, apoi se transfera pe un platou, se decoreaza cu zahar pudra vanilat si se mananca cu pofta, potrivit sursei.