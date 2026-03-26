INGREDIENTE:

Pt. aluat:

300 g faina

un praf de sare

10 g drojdie proaspata

2 lg zahar

1 ou

1 lgt coaja rasa de lamaie

1 plic zahar vanilat

30 ml ulei

lapte cat cuprinde

Pt. umplutura:

600 g branza de vaci

3-4 lg iaurt grecesc

150 g zahar

2 plicuri zahar vanilat

esenta de vanilie

100 g stafide

3 galbenusuri

1 ou pt uns

MOD DE PREPARARE:

Aluatul: Intr-un bol se pune faina cernuta, se presara sare pe margine si se face in mijloc o gropita. Se pune 1 lgt zahar, apoi drojdia zdrobita. Se toarna putin lapte caldut si se lasa sa creasca. Se adauga uleiul, oul batut, coaja rasa de lamaie si se amesteca dinspre interior spre exterior, incorporand faina de pe margini. Laptele caldut in care se dizolva cele 2 lg de zahar si zaharul vanilat se toarna cate putin peste faina pana se obtine un aluat bun de framantat. Se rastoarna pe masa de lucru si se framanta pana se obtine un aluat elastic si nelipicios. Se pune la dospit pana isi dubleaza volumul.

Dupa ce a dospit aluatul, se taie o treime din el si se lasa deoparte, iar restul se intinde intr-o foaie rotunda. Se pregateste o tava de tort rotunda, se tapeteaza cu hartie de copt si se unge pe margini cu unt. Se asaza foaia de aluat astfel incat sa acopere si peretii.

Umplutura: se pune intr-un bol branza impreuna cu zaharul, zaharul vanilat si iaurtul. Se mixeaza bine, apoi se adauga galbenusurile si esenta. Se mixeaza in cotinuare pana se obtine o compozitie fina si cremoasa. La final se adauga stafidele trecute sub un jet de apa calduta. Se amesteca totul.

Se toarna branza in tava cu aluat, se niveleaza apoi se indoaie marginile peste branza. Din restul de aluat se fac 6 snururi care se impletesc cate trei si care se asaza peste umplutura in foma de cruce.

Oul se amesteca cu 1-2 lg de lapte, apoi se unge aluatul. Se da la cuptorul preincalzit la 180 de grade C, pentru cca. o ora. Se verifica daca branza este facuta cu lama unui cutit care se introduce in mijloc si, daca iese curat, inseamna ca este facuta branza.

Cand este gata, se scoate din cuptor si se lasa la racit (peste noapte de preferat), dupa care se da la frigider, potrivit sursei.