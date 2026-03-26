Minerii și energeticienii din cadrul Complexului Energetic Oltenia iau în calcul declanșarea grevei generale, după ce protestele din ultimele săptămâni – inclusiv mitingul organizat la București – nu au dus la obținerea unor soluții concrete din partea autorităților. Angajații sunt profund nemulțumiți de planul de restructurare care prevede disponibilizarea a aproximativ 1.800 de salariați, în două etape, la 1 aprilie și 1 mai, și avertizează că aplicarea acestuia fără alternative reale ar putea genera o criză energetică majoră.

Nemulțumiri legate de planul de restructurare

Planul de restructurare al CE Oltenia, confirmat de autorități în urma discuțiilor cu premierul Ilie Bolojan, prevede reducerea masivă a personalului în perioada imediat următoare. Sindicaliștii susțin că măsura este una hazardată și pune în pericol funcționarea sistemului energetic național, în condițiile în care producția pe bază de cărbune rămâne esențială în perioadele de vârf de consum.

Liderul sindical Dumitru Pîrvulescu afirmă că ultima speranță pentru oprirea disponibilizărilor o reprezintă intervenția președintelui Nicușor Dan, căruia i se solicită să găsească o soluție pentru protejarea locurilor de muncă.

Potrivit acestuia, confirmarea oficială a aplicării planului de restructurare a amplificat tensiunile din rândul angajaților și a întărit determinarea acestora de a declanșa conflictul de muncă.