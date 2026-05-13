Incendiu devastator în județul Buzău. O femeie a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări
O femeie în vârstă de aproximativ 80 de ani a murit în urma unui incendiu devastator izbucnit în noaptea de marţi spre miercuri, în judeţul Buzău.
Pompierii au fost solicitaţi să intervină, în jurul orei 03:55, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinţă, a transmis ISU Buzău.
La sosirea echipajelor, focul se manifesta generalizat la nivelul casei şi al anexelor gospodăreşti, pe o suprafaţă totală de aproximativ 180 de metri pătraţi. În interiorul locuinţei a fost găsită carbonizată o femeie, în vârstă de circa 80 de ani.
Pompierii au reuşit localizarea incendiului, iar intervenţia este în continuare în desfăşurare pentru lichidarea completă a focarelor şi stabilirea cauzei probabile a incendiului.
