Practic, este vorba despre plante care vor forma un covor natural care protejează solul și previne apariția buruienilor. Iar potrivit express.co.uk, expertul în grădinărit Alan Titchmarsh spune că spânzul (Helleborus) este o alegere perfectă!

Aceste plante pot preveni apariția buruienilor

O plantă perenă cu frunze veșnic verzi, spânzul poate fi o metodă simplă de a ține problema buruienilor departe de grădină. De obicei, planta înflorește iarna și la începutul primăverii, iar florile pe care le produce au diverse nuanțe de alb, roz și rubiniu.

O altă plantă perfectă în acest scop este și priboiul (Geranium), care ar trebui să înceapă să înflorească în luna mai. În plus, această plantă se va dezvolta armonios atât în zone însorite, cât și în cele cu mai multă umbră.

Grădina va arăta mai bine ca niciodată

Există zeci de soiuri de Heuchera, iar fiecare dintre ele poate fi plantat în grădina noastră. Însă este important să nu uităm de faptul că această plantă se dezvoltă cel mai bine în zonele cu umbră parțială.

Iar nu în ultimul rând, mai putem apela la garofițe de grădină sau chiar și la sedum, deoarece ambele plante au un aspect superb și ajută grădina împotriva buruienilor. Practic, cu ajutorul plantelor de acest fel, se va forma un covor natural care protejează solul și care ar trebui să prevină apariția buruienilor. Iar munca în grădină va deveni mai ușoară ca niciodată, datorită acestor plante superbe.

