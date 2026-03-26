Implementarea sistemului e-SIGUR marchează o etapă decisivă în strategia Poliției Române de reducere a riscului de accidente rutiere, prin digitalizarea procesului de supraveghere a traficului. Potrivit inspectorului Florin Ciuleanu, acest mecanism de monitorizare continuă permite identificarea rapidă a abaterilor cu ajutorul unei infrastructuri tehnice complexe, care îmbină camerele fixe de pe drumurile de interes național cu unitățile radar mobile. „Monitorizarea efectivă se face prin colectarea datelor de trafic, cu ajutorul mijloacelor tehnice, fixe sau mobile și valorificarea datelor rezultate către autoritățile de aplicare a legii”, a explicat reprezentantul autorităților în cadrul „Podcast cu prioritate”.

Monitorizarea digitală a șoselelor: Cum funcționează sistemul e-SIGUR și radarele TruCam2 la nivel național

Un pilon central al acestui sistem este reprezentat de radarele TruCam2. Aceste dispozitive moderne, montate pe trepiede pentru o stabilitate maximă, au capacitatea de a înregistra automat depășirile de viteză și alte nereguli comise în trafic. Deși echipamentele au fost introduse treptat începând cu ianuarie 2025, în prezent acestea funcționează la capacitate deplină pe întreg teritoriul țării. Procesul tehnologic presupune colectarea automată a datelor, care sunt ulterior descărcate într-o aplicație informatică specializată – modulul e-SIGUR, parte integrantă a platformei de servicii a Ministerului Afacerilor Interne.

Drumul de la constatarea abaterii până la emiterea sancțiunii implică o etapă riguroasă de validare. Informațiile colectate de pe teren ajung la Centrul de Monitorizare Automată a Traficului Rutier (CMA-TR), unde sunt analizate de polițiști specializați. Inspectorul Ciuleanu a subliniat că procesul este automatizat încă de la momentul înregistrării: „Pistoalele-radar funcționează în mod automat și înregistrează abaterile, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză. Ulterior, operatorul descarcă datele în hub-ul de servicii MAI, unde colegii din cadrul CMATR le supun analizei”.

În ceea ce privește aplicarea sancțiunilor, cadrul legal din România impune o procedură specifică de identificare a contravenientului, deoarece responsabilitatea este individuală și revine celui aflat la volan, nu neapărat proprietarului vehiculului. Astfel, sistemul e-SIGUR nu emite amenzi automate către deținătorul mașinii. După înregistrarea unei abateri, Poliția contactează proprietarul, care are obligația legală de a furniza datele persoanei care conducea autovehiculul în momentul respectiv. Doar după verificarea acestor informații și confirmarea identității șoferului, autoritățile aplică măsurile legale corespunzătoare, transformând acest sistem într-un instrument de eficientizare a controlului rutier prin tehnologie.