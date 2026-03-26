UPDATE - Ministrul de finanțe al Arabiei Saudite avertizează asupra impactului economic devastator al războiului cu Iranul

Ministrul de finanțe al Arabiei Saudite a declarat joi că războiul din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe economice globale semnificative, adăugând că riscurile nu au fost încă reflectate în prețurile de pe piețe.

În ciuda faptului că activitățile economice sunt destul de normale în ceea ce privește activitatea de zi cu zi, „evident, există potențiale impacturi grave asupra economiei globale, nu numai în regiune, dar, în general, credem cu adevărat că acestea nu au fost încă reflectate în prețurile de pe piețe”, a spus ministrul. „Trebuie să ne asigurăm cu adevărat că rezolvăm conflictul foarte repede și că ne unim eforturile pentru a face acest lucru, astfel încât economia globală să nu fie afectată și mai mult.”a spus al-Jadaan, potrivit Al Arabiya English.

Acesta a precizat că, deși petrolul a fost în centrul atenției, de fapt îngrășămintele, oțelul și aluminiul au fost cele mai afectate.

Președintele rus Vladimir Putin speră că războiul din Iran se va încheia în trei sau patru săptămâni, motiv pentru care a cerut oamenilor de afaceri ruși să nu se bazeze pe creșterea profiturilor pe seama conflictului deoarece acesta este temporar, a comunicat joi președintele Uniunii Industriale și a Oamenilor de Afaceri din Rusia, Aleksandr Șojin.

"Președintele spune că speră că, posibil, criza să se rezolve în următoarele trei sau patru săptămâni", a declarat Șojin după o întrevedere cu ușile închise între liderul de la Kremlin și un grup de antreprenori ruși importanți.



Reprezentantul mediului de afaceri rus a adăugat că președintele Putin le-a recomandat antreprenorilor și Ministerului de Finanțe să nu se bazeze pe o perioadă de profituri mari ca urmare a conflictului deoarece aceasta nu va dura.



Președintele Vladimir Putin a discutat timp de două ore cu o serie de antreprenori ruși, precum Vladimir Potanin (președintele Norilsk Nickel), Vladimir Yevtușenkov (AFK Sistema), Andrei Kostin (Banca VTB) și Aleksander Diukov (Gazprom Neft).

UPDATE - Trump susține că Iranul i-ar fi făcut un "cadou", permițând trecerea a 10 petroliere prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul a permis trecerea a 10 petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, în această săptămână, drept „cadou” pentru Statele Unite, a declarat joi președintele Donald Trump, potrivit CNBC.

Iranul a făcut acest gest pentru a arăta SUA „faptul că suntem serioși și solizi și că suntem acolo”, a spus Trump în timpul unei ședințe de cabinet.

UPDATE - Avertisment de la Casa Albă. Trump somează Iranul să accelereze negocierile sub amenințarea unor „consecințe grave”.

Donald Trump și-a manifestat public frustrarea față de ritmul lent al negocierilor cu Iranul, lansând un avertisment sever: „timpul se scurge”. Președintele american a sugerat că fereastra de oportunitate pentru un acord diplomatic este aproape închisă, lăsând deschisă calea către măsuri mult mai dure dacă Teheranul nu își schimbă radical abordarea.

UPDATE - Israelul ar fi retras doi oficiali iranieni de pe lista țintelor, la cererea Pakistanului

Israelul i-ar fi înlăturat pe ministrul de externe iranian Abbas Araqchi și pe Mohammad Baqer Qalibaf, președintele parlamentului de la Teheran, de pe lista sa de ținte, după ce Pakistanul a cerut Washingtonului să nu îi vizeze, a declarat joi pentru Reuters o sursă pakistaneză familiarizată cu discuțiile.

UPDATE - WSJ: Trump le-a spus colaboratorilor săi că doreşte încheierea rapidă a războiului din Iran

Preşedintele Donald Trump le-a spus colaboratorilor săi în ultimele zile că doreşte să evite un război de lungă durată în Iran şi că speră să pună capăt conflictului în următoarele săptămâni, relatează The Wall Street Journal (WSJ).

UPDATE - Oficial israelian: Șeful marinei Gardienilor Revoluției, ucis într-un atac, era responsabil de blocarea Strâmtorii Ormuz

Un oficial israelian susține că Alireza Tangsiri, comandantul forțelor navale ale Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, a fost ucis într-un atac la Bandar Abbas.

Potrivit acestuia, Tangsiri ar fi fost responsabil pentru închiderea Strâmtoarea Ormuz.

Până în acest moment, nu există nicio reacție oficială din partea Iranului sau a armatei israeliene cu privire la acest atac.

UPDATE - Parlamentul iranian lucrează la un proiect de lege care să formalizeze taxele pe care, potrivit relatărilor, le percepe deja unor nave care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, relatează presa locală.

Agențiile de presă Fars și Tasnim, ambele apropiate de Garda Revoluționară iraniană, îl citează pe deputatul Mohammadreza Rezaei Kouchi, care a declarat că „Parlamentul urmărește un plan de a codifica oficial suveranitatea, controlul și supravegherea Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, creând totodată o sursă de venit prin colectarea de taxe”.

„Este ceva complet natural, la fel cum mărfurile plătesc taxe de tranzit atunci când trec prin alte coridoare, și Strâmtoarea Ormuz este un coridor”, ar fi spus acesta. „Noi îi asigurăm securitatea și este firesc ca navele și petrolierele să plătească astfel de taxe”, ar mai fi adăugat deputatul.

Strâmtoarea Ormuz, punctul îngust de intrare în Golful Persic, este considerată o cale navigabilă internațională deschisă tuturor navelor. Impunerea unor taxe ar schimba acest statut și ar provoca, cel mai probabil, opoziția puternică a statelor arabe din Golf, a Statelor Unite și a altor actori internaționali.

UPDATE - Un oficial emiratez acuză Iranul de „terorism economic” în Strâmtoarea Ormuz