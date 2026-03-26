Republica Moldova riscă să rămână fără energie electrică

În cel mai negru scenariu, autoritățile din Republica Moldova iau în calcul deconectări în evantai. Aceasta reprezintă o oprire controlată, treptată și distribuită a consumatorilor de energie electrică, ca să se evite prăbușirea întregului sistem.

Guvernul Republicii Moldova a declarat stare de urgență în sectorul energetic, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de 60 de zile. Secretarul de stat al Republicii Moldova a transmis că au fost activate de urgență cele 4 linii 110 kilowați de interconexiune cu România în regim insularizat.

Secretarul de stat a subliniat că nu este vorba despre accidente, ci acestea sunt „acțiuni deliberate ale Rusiei de a slăbi și a lăsa Moldova în întuneric”.