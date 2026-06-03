Mină marină detonată de scafandrii militari pe plaja de lângă Vama Veche – VIDEO

Sursă: realitatea.net

Alertă pe litoral: Mină marină neutralizată între Vama Veche și 2 Mai. Mina, de tip YaRM, extrem de periculoasă, a fost descoperită miercuri după-amiază pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai.

Obiectul a fost observat în jurul orei 14.45 , iar apelul la 112 a declanșat imediat procedurile de urgență.

Zona a fost securizată rapid de echipele ISU „Dobrogea”, iar scafandrii militari EOD au ajuns la fața locului la ora 15.45 . Specialiștii sunt antrenați în neutralizarea dispozitivelor explozive și au evaluat mina în condiții de maximă siguranță, a ttransmis MApN

Operațiunea s-a încheiat la ora 17.40 , când mina a fost neutralizată complet de Forțele Navale Române. Vorbim despre un dispozitiv anti-desantare, similar celor care au apărut în Marea Neagră după declanșarea războiului din Ucraina.

De la începutul conflictului, România a neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine în bazinul Mării Negre.