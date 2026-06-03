Mină marină detonată de scafandrii militari pe plaja de lângă Vama Veche – VIDEO
Mină detonată la Vama Veche (MApN)
Alertă pe litoral: Mină marină neutralizată între Vama Veche și 2 Mai. Mina, de tip YaRM, extrem de periculoasă, a fost descoperită miercuri după-amiază pe plaja dintre Vama Veche și 2 Mai.
Obiectul a fost observat în jurul orei 14.45, iar apelul la 112 a declanșat imediat procedurile de urgență.
Zona a fost securizată rapid de echipele ISU „Dobrogea”, iar scafandrii militari EOD au ajuns la fața locului la ora 15.45. Specialiștii sunt antrenați în neutralizarea dispozitivelor explozive și au evaluat mina în condiții de maximă siguranță, a ttransmis MApN
Operațiunea s-a încheiat la ora 17.40, când mina a fost neutralizată complet de Forțele Navale Române. Vorbim despre un dispozitiv anti-desantare, similar celor care au apărut în Marea Neagră după declanșarea războiului din Ucraina.
De la începutul conflictului, România a neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine în bazinul Mării Negre.
Citește și:
- 18:29 - Macron și Peter Magyar, discuții la Paris: liderii vorbesc despre „o nouă eră” pentru Europa
- 18:16 - Incendiu la o pensiune din Costinești. Flăcările au cuprins 150 de metri pătrați. Pompierii, prezenți la fața locului
- 18:15 - Recital caritabil de muzică clasică la București, în sprijinul Annei Sava, o tânără absolventă de filosofie
- 18:03 - Echipa Iranului a primit vizele pentru Mexic, dar așteaptă în continuare aprobarea SUA înaintea Cupei Mondiale
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News