Echipa Iranului a primit vizele pentru Mexic, dar așteaptă în continuare aprobarea SUA înaintea Cupei Mondiale

Sursă: Realitatea.net

Echipa națională de fotbal a Iranului a obținut vizele necesare pentru a călători în Mexic, în vederea participării la Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie), a anunțat televiziunea de stat iraniană, citând ambasadorul Republicii Islamice în Turcia.

„Vizele jucătorilor iranieni au fost eliberate în 48 de ore, fără ca aceștia să se prezinte personal și fără a li se lua amprentele digitale la Ambasada Mexicului”, a declarat ambasadorul Mohammad Hassan Habibollahzadeh.

Iranul încă așteaptă vizele pentru SUA

Situația rămâne însă complicată în privința Statelor Unite, unde „Team Melli” trebuie să dispute toate cele trei meciuri din faza grupelor. Primul meci al iranienilor este programat pe 15 iunie, la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande.

Așteptarea vizelor americane i-a obligat deja pe iranieni să-și mute cantonamentul din Tucson, Arizona, în orașul mexican de frontieră Tijuana, din Baja California.

Înaintea plecării spre Mexic, echipa va disputa joi un meci de pregătire cu porțile închise împotriva statului Mali, la Antalya, în Turcia, urmând să zboare sâmbătă spre Spania și să ajungă în Mexic duminică dimineață. În grupa G, Iran va mai înfrunta Belgia pe 21 iunie (Los Angeles) și Egipt pe 27 iunie, la Seattle.