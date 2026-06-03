Ion Cristoiu aruncă bomba: „DIGI a fost o creație a SRI-ului, atunci era domnul Coldea operativ”
Ion Cristoiu
Ion Cristoiu, analistul Realitatea PLUS, a comentat felul în care Ioana Dogioiu a refuzat să răspundă la întrebările televiziunii poporului privind contractele din SAFE pentru DIGI România.
Maestrul a spus că e uimit de faptul că purtătoarea de cuvânt a premierului Ilie Bolojan susține că Serviciile au decis unde să ajungă acești bani și nu Guvernul.
„Mă miră seninătatea cu care purtătoarea de cuvânt spune că a selectat SRI-ul. E un contract, plătește SRI-ul?
Stați un pic, ar trebuie să adâncim. E un contract în SAFE.
Am văzut că au dat și alte posturi de televiziune. În 2017 am afirmat că DIGI a fost o creație a SRI-ului, atunci era domnul Coldea operativ, ca o contrapondere la Antena 3.
Antena 3, la vremea respectivă, era, așa mai, conservatoare. Acum a devenit progresistă și ei au gândit să facă o televiziune alternativă. Dar de aici până la recunoașterea purtătorului de cuvânt că a fost selectat de SRI, e mai grav decât că ar fi dat guvernul. Nu înțeleg ce treabă are SRI-ul, contactele”, a spus Ion Cristoiu la Realitatea PLUS.
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