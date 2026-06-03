Incendiu la o pensiune din Costinești. Flăcările au cuprins 150 de metri pătrați. Pompierii, prezenți la fața locului
Incendiu la o pensiune din Costinești
Un incendiu a izbucnit miercuri după-amiază la o pensiune cu etaj din stațiunea Costinești, județul Constanța. Pompierii ISU Constanța au intervenit de urgență pentru lichidarea focarului, care s-a extins rapid pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați.
„Intervenim pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o pensiune în localitatea Costinești. La sosirea colegilor la fața locului, incendiul se manifesta generalizat pe aproximativ 150 mp”, a transmis ISU Constanța.
Imobilul afectat este situat pe strada Talazului, la intersecția cu strada Pescărușului. Din primele informații transmise de pompieri, nu există victime, însă situația rămâne în evoluție, misiunea fiind descrisă ca „în dinamică”.
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