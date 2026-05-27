Cod portocaliu de vijelii în Moldova! Rafale de până la 80 km/h în Iași, Botoșani, Neamț și Vaslui

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting Cod portocaliu de vreme severă pentru mai multe localități din nord-estul țării. Meteorologii anunță vijelii puternice și rafale de vânt care pot ajunge la viteze de 70-80 km/h.

Avertizarea este valabilă miercuri seară și vizează zone din județele Botoșani, Iași, Neamț și Vaslui.

Vijelii puternice și vânt periculos în mai multe localități

Potrivit ANM , cele mai afectate zone sunt în județele Botoșani și Iași, unde zeci de localități au intrat sub avertizare Cod portocaliu.

În județul Botoșani sunt vizate orașul Flămânzi și localitățile Vorona, Frumușica, Ștefănești, Trufești, Tudora, Coșula, Hlipiceni, Santa Mare și alte comune din zonă.

În județul Iași, avertizarea include municipiul Iași, dar și localități precum Târgu Frumos, Hârlău, Miroslava, Tomești, Holboca, Cotnari, Lețcani, Ciurea, Voinești și multe alte comune.

Sub avertizare se află și localitățile Stănița și Boghicea din județul Neamț, precum și comuna Tăcuta din Vaslui.

Meteorologii avertizează asupra rafalelor violente

Specialiștii ANM spun că în intervalul vizat se vor semnala vijelii puternice, cu intensificări ale vântului ce pot depăși 80 km/h la rafală.

Astfel de fenomene pot provoca:

căderi de copaci și crengi;

avarii la acoperișuri;

întreruperi ale alimentării cu energie electrică;

probleme în trafic și vizibilitate redusă.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunii și să nu se adăpostească sub copaci sau în apropierea obiectelor care pot fi dislocate de vânt.

Recomandări pentru populație în timpul codului portocaliu

În contextul avertizării de vreme severă, pompierii și autoritățile locale le recomandă oamenilor:

să închidă ferestrele și să securizeze obiectele aflate pe balcoane;

să evite parcarea mașinilor sub arbori;

să urmărească actualizările oficiale privind evoluția vremii;

să limiteze deplasările dacă nu sunt urgente.

Meteorologii avertizează că fenomenele severe se pot manifesta brusc și pe perioade scurte, specific avertizărilor nowcasting emise pentru vreme extremă.