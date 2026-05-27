Europa de Vest, lovită de un val de caniculă fără precedent. 7 oameni au MURIT în Franța

Europa se află sub un val de căldură fără precedent. În Marea Britanie și Franța au fost depășite recorduri istorice, iar în Hexagon șapte oameni au murit. Fenomenul afectează o mare parte a Europei de Vest, însă efectele se vor resimți, mai diminuat, și în sud-estul continentului, inclusiv în România.

Meteorologii francezi au anunțat că maximele au ajuns la 37 de grade Celsius în sud‑vestul Franței. Și Marea Britanie a înregistrat un record pentru luna mai. Specialiștii au transmis că s-a consemnat cea mai călduroasă zi de mai din istorie – 35 de grade Celsius la Londra, iar pe timpul nopții s-au înregistrat temperaturi tropicale, adică valori de peste 20 de grade Celsius.

În regiunea Lazio, din Italia, autoritățile au impus restricții pentru activitățile desfășurate în condiții de expunere prelungită la soare.

Inclusiv în România specialiștii estimează că vom avea temperaturi de până la 33 de grade Celsius, urmând însă ca, de joi, vremea să se schimba readical și temperaturile să scadă cu circa 10 grade Celsius.