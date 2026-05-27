Trump reduce drastic sprijinul militar al SUA pentru NATO. Europa rămâne fără submarine și nave americane

Sursă: Realitatea.net

Administrația condusă de Donald Trump intenționează să reducă semnificativ capacitățile militare americane puse la dispoziția NATO în cazul unui conflict în Europa. Potrivit informațiilor apărute după o reuniune secretă desfășurată la Bruxelles, Washingtonul ar urma să taie din numărul avioanelor de luptă, să retragă distrugătoarele navale și să oprească participarea submarinelor americane la misiunile Alianței.

Anunțul ar fi fost făcut de un emisar militar trimis de Pete Hegseth, iar mai mulți oficiali NATO ar fi fost luați prin surprindere de amploarea schimbărilor.

SUA reduc avioanele, distrugătoarele și submarinele dedicate NATO

Planul prezentat aliaților prevede reducerea cu o treime a numărului de avioane de vânătoare americane rezervate NATO. În același timp, Marina SUA ar urma să retragă distrugătoarele din flota comună a Alianței.

Cea mai sensibilă măsură este însă oprirea totală a participării submarinelor americane la misiunile NATO din Europa.

Totodată, statele europene vor trebui să își asigure singure dronele de recunoaștere, considerate esențiale mai ales după experiența războiului din Ucraina.

Lovitură pentru strategia militară a NATO

Decizia afectează direct Modelul de Forțe al NATO, mecanism adoptat în 2022 după invazia rusă din Ucraina. Acest sistem stabilește ce trupe și echipamente trebuie să pună la dispoziție fiecare stat membru în cazul unui conflict major.

În prezent, Statele Unite suportă aproximativ 62% din cheltuielile de apărare ale NATO, având un buget militar anual de aproape 980 de miliarde de dolari.

Mesajul transmis la Bruxelles a fost interpretat de unii oficiali drept o presiune clară asupra Europei pentru a acoperi rapid golurile lăsate de retragerea americană.

Europa, presată să își crească rapid capacitățile militare

De ani de zile, Donald Trump critică statele europene pentru nivelul redus al cheltuielilor pentru apărare. Presiunea americană a dus deja la decizii importante în cadrul summitului NATO de la Haga, unde aliații au acceptat creșterea bugetelor militare spre pragul de 5% din PIB.

Totuși, ritmul schimbărilor anunțate de Washington a provocat îngrijorare în capitalele europene. Oficialii NATO se așteptau la o reducere treptată a sprijinului american, însă nu la una atât de rapidă și amplă.

Statele membre trebuie acum să prezinte soluții concrete la o conferință de planificare programată luna viitoare.

Relațiile dintre SUA și Europa, tot mai tensionate

Anunțul vine într-un moment în care relațiile dintre Washington și mai mulți aliați europeni sunt deja tensionate.

Recent, Pentagonul a decis retragerea a 5.000 de soldați americani din Germania, la scurt timp după criticile formulate de cancelarul german Friedrich Merz la adresa strategiei lui Trump în Orientul Mijlociu.

Tensiunile s-au văzut și la nivel diplomatic. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, ar fi evitat o întâlnire cu ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, preferând să participe la o conferință în Singapore. În urma situației, oficialul german și-a anulat vizita planificată în Statele Unite, scrie Reuters .

Cea mai mare temere: retragerea submarinelor americane

Liderii militari europeni consideră că retragerea submarinelor americane reprezintă cel mai mare risc pentru securitatea NATO.

Acestea joacă un rol esențial în monitorizarea submarinelor nucleare rusești și în protejarea infrastructurii critice din Atlantic și Marea Nordului, inclusiv a cablurilor submarine și conductelor de petrol și gaze.

Fără sprijinul tehnologic și naval al SUA, Europa riscă să rămână mult mai vulnerabilă în fața unor eventuale acțiuni de sabotaj sau atacuri hibride atribuite Rusiei.