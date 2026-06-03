Recital caritabil de muzică clasică la București, în sprijinul Annei Sava, o tânără absolventă de filosofie

Iubitorii de artă și frumos sunt invitați să participe la un recital caritabil de muzică clasică organizat în sprijinul Annei Sava, o tânără absolventă a Facultății de Filosofie din București. Admisă la două prestigioase programe de studii în Marea Britanie, Anna Sava are acum nevoie de ajutor pentru a putea să își urmeze visul.

Tânăra a îmbinat în primii ani pasiunea către muzică și interesul pentru cercetare iar acum vrea să meargă mai departe și să exploreze analiza critică, să caute adevărul și să își continue drumul în filosofie. Pentru aceasta însă, are nevoie de un sprijin financiar din partea celor care cred în demersul său.

“Pe finalul vieții sale, Socrate se întreba dacă îndemnul Zeului (pe care l-a urmat toată viața) de a se preocupa cu megiste mousiké, adică filosofia, nu se referea, de fapt, la muzica însăși și la arta poetică. Pentru că fiecare învață, în felul lui, câte ceva de la Socrate, ne-am gândit să întovărășim muzica și filosofia ceva mai devreme”, explică Anna.

De mică a iubit muzica, apoi a rămas la filosofie, drumul care i se potrivește cel mai bine. “Drumul meu cu vioara (acum o regret) s-a încheiat prea devreme; arta muzicii poate fi învățată și stăpânită doar de cineva cu mult mai multă îndemânare și răbdare decât mine - dacă după două-trei încercări nu sunam ca Mozart, dezamăgirea era teribilă… îmi cădea cotul, înclinam arcușul, mi se împleticeau degetele... un dezastru. Zece ani mai târziu mă regăsesc în poziția pasivă a ascultătorului, însă îndrăznesc să cred că am recuperat răbdarea și îndemânarea pierdute în filosofie.”

De aceea, Anna susține acum filosofia prin cântec iar muzica o poate susține pe ea, într-un eveniment de excepție.

Recitalul va avea loc pe 4 iunie 2026, de la ora 19:00, la Biserica Anglicană din București, situată pe strada Xenopol nr. 2. Intrarea este liberă, iar participanții vor putea face donații care vor contribui la susținerea studiilor postuniversitare și a activității de cercetare a Annei.

Pe scenă vor urca patru muzicieni apreciați ai scenei clasice românești: Iulia Ghinda-Meshoulam - vioară, membră a Orchestrei Naționale Radio și fondatoare a Orchestrei Naționale de Tineret, Tamara Dica - violă, șefă de partidă la Orchestra Operei Naționale București și membră a ansamblului baroc Sempre, Olga Berar - vioară, fondatoarea Ansamblului Sebastian și coordonatoarea proiectului multisenzorial SonoMania și Ioana Ștefania Stanciu - violoncel, șefă de partidă a Orchestrei Operei Naționale București.

Programul serii reunește lucrări emblematice din repertoriul clasic, cum ar fi Johann Pachelbel - Canon în Re major, W. A. Mozart - Eine kleine Nachtmusik sau Benjamin Britten - Simple Symphony

Fondurile strânse în cadrul recitalului vor sprijini parcursul academic al Annei Sava, admisă la programele MPhil in Classics la University of Cambridge și MLitt in Classics la University of St Andrews. Cercetarea sa este dedicată filosofiei lui Platon și studiilor clasice, urmând să reprezinte baza unui viitor program doctoral.

Evenimentul își propune nu doar să ofere publicului o seară de muzică de înaltă calitate, ci și să susțină excelența academică românească. Aceștia au posibilitatea de a contribui prin donații în conturile puse la dispoziție de organizatori. Prin Revolut Bank, cont RO89REVO0000125583637372 sau la ING Bank, cont RO75INGB0000999918927365.

Anna are nevoie de 55.000 de euro pentru studiile sale. Până acum, a reușit să strângă 15000 de euro din donații, sponsorizări și din bursa de merit acordată de Universitatea din București în cei 3 ani de studii. Până în iulie 2026, trebuie să strângă suma de 20000 EUR, întrucât acest prag poate influența decisiv acordarea unor burse suplimentare din partea University of Cambridge, care să acopere diferența. Evenimentul din 4 iunie ar putea fi un prim pas pentru un parcurs academic important pentru România.