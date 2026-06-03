4 avioane Eurofighter italiene au aterizat la baza Mihail Kogălniceanu. Italia sare în ajutorul României după incidentul cu dronă de la Galați

Patru aeronave Eurofighter aparținând forțelor aeriene italiene au ajuns astăzi la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, într-o nouă rotație de misiuni de poliție aeriană desfășurate în România sub coordonare NATO.

Împreună cu aeronavele a sosit și un detașament format din aproximativ 180 de militari italieni, piloți și personal tehnic, care vor colabora direct cu Forțele Aeriene Române în următoarele două luni.

Prezența militarilor italieni face parte din rotațiile regulate ale NATO pentru protejarea spațiului aerian al României. În perioada următoare, avioanele Eurofighter și echipajele aferente vor executa misiuni de poliție aeriană întărită, alături de partenerii români.

Context de securitate tensionat în regiune

Desfășurarea are loc într-un context regional marcat de tensiuni și incidente recente în apropierea granițelor României, inclusiv episodul în care o dronă a fost semnalată în județul Galați.

În acest climat, prezența aliaților NATO este parte a măsurilor de descurajare și reacție rapidă în fața potențialelor amenințări din zona Mării Negre.

Sprijin politic din partea Italiei și Giorgia Meloni

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis că incidentul din regiune este tratat ca un semnal serios privind securitatea unui stat aliat NATO și membru al Uniunii Europene, exprimând sprijin pentru România.

În același context, oficialii italieni au reafirmat susținerea pentru consolidarea flancului estic al NATO și intensificarea cooperării militare cu România.

Instruire comună și consolidarea apărării aeriene

Militarii italieni trimiși în România sunt specializați în operațiuni aeriene și vor lucra împreună cu personalul român în scenarii de apărare aeriană.

Cooperarea include și antrenamente dedicate combaterii dronelor și altor amenințări aeriene moderne, prin utilizarea mijloacelor și platformelor militare disponibile în cadrul exercițiilor comune.

Prezență NATO extinsă la Marea Neagră

Atât rotația Eurofighterelor, cât și contingentul suplimentar de militari italieni fac parte din eforturile mai largi ale NATO de consolidare a prezenței pe flancul estic, într-o zonă considerată strategică pentru securitatea europeană.

Sosirea aeronavelor italiene, confirmată de MApN

”Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene au aterizat miercuri, 3 iunie, în Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Detașamentul, format din aproximativ 180 de militari (piloți și personal tehnic) și aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, împreună cu militarii Forțelor Aeriene Române, misiuni de Poliție Aeriană Întărită ( enhanced Air Policing ) sub comandă NATO, în următoarele două luni.

Aceasta este cea de-a şaptea rotaţie în România a Forţelor Aeriene Italiene.

Misiunile de Poliție Aeriană Întărită, desfășurate în comun cu partenerii NATO, începând cu anul 2014, contribuie la dezvoltarea capacităţii de reacţie şi descurajare, precum și la consolidarea interoperabilităţii între Forțele Aeriene Române și cele aliate”, a anunțat MApN într-un comunicat.