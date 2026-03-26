Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Brașov, coordonați de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, desfășoară joi 23 de percheziții în județele Brașov și Mureș. Ancheta vizează un dosar penal în care sunt investigate infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, furt, furt calificat, luare și dare de mită, cumpărare de influență, tăinuire și trafic de influență.

Suspiciuni privind furtul de combustibil de la lucrările feroviare

Potrivit anchetatorilor, în octombrie 2025, șase bărbați cu vârste între 23 și 40 de ani, din Brașov și Galați, angajați ai unei firme care modernizează un tronson de cale ferată din județul Brașov, ar fi format un grup infracțional organizat. Scopul acestuia ar fi fost sustragerea de motorină din utilajele folosite la lucrări.

Ulterior, alți doi bărbați din Brașov ar fi aderat la grupare.

Alte persoane implicate în activități similare

Din investigații a reieșit că alte 17 persoane ar fi comis infracțiuni similare, unele dintre acestea având legături directe cu activitatea grupului infracțional principal.

Polițiștii vor pune în aplicare 25 de mandate de aducere. Persoanele vizate urmează să fie audiate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, în vederea clarificării rolului fiecăreia în activitatea infracțională.