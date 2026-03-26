UPDATE - OUG pe carburanți, adoptată fără avizul Consiliului Legislativ

În aceste condiții, s-a luat decizia ca ordonanța să fie adoptată chiar și în lipsa acestui aviz, pe fondul presiunii generate de situația din piața combustibililor. În schimb, Consiliul Economic și Social a emis un aviz negativ, însoțit de mai multe critici la adresa măsurilor propuse. Instituția avertizează că prevederile din ordonanță ar putea avea efecte contrare celor dorite.

Mai exact, specialiștii susțin că intervențiile propuse riscă să destabilizeze și mai mult piața și să adâncească actuala criză a carburanților, în loc să o tempereze.

Știre inițială: Modificări majore aduse la OUG privind criza carburanților

Guvernul pregătește adoptarea ordonanței de urgență privind plafonarea prețurilor la carburanți, însă proiectul ar fi fost modificat în ultimele ore, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Varianta finală ar urma să ajungă pe masa Executivului în ședința de astăzi. Una dintre principalele schimbări vizează modul de calcul al plafonării. Dacă inițial se discuta despre limitarea adaosului comercial la 50% din media ultimelor 12 luni, în noua formă acesta ar urma să fie plafonat la nivelul mediei din anul trecut.

Durata măsurii, scurtată până la final de iunie

Sursele susțin că modificarea ar fi venit în urma presiunilor din partea mediului de afaceri, ceea ce ar face măsura mai „blândă” pentru companii. O altă schimbare importantă ține de perioada de aplicare. Dacă varianta inițială prevedea șase luni, noua formă ar limita aplicarea măsurii până la 30 iunie.

În plus, pe lângă restricțiile privind exporturile de motorină, ar urma să fie luată în calcul și limitarea exporturilor de țiței de pe piața internă. Ordonanța vine la aproape o lună de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu și după mai multe apeluri pentru intervenții pe piața carburanților.

Chiar și așa, impactul asupra prețurilor rămâne incert. Ministrul Energiei a declarat că nu poate garanta o scădere a prețurilor după adoptarea măsurilor. Proiectul a fost criticat și de Consiliul Economic și Social, care a dat un aviz nefavorabil. Reprezentanții instituției avertizează că măsurile ar putea avea efecte contrare și ar putea destabiliza și mai mult piața. În paralel, reducerea accizei la carburanți, cerută de sindicate și PSD, ar putea fi analizată abia săptămâna viitoare, în funcție de evoluția pieței după adoptarea acestei ordonanțe.