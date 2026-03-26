Potrivit primelor informații, hoții au forțat ușa de acces și au întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru a dezactiva sistemele de supraveghere. În plus, au distrus serverul pe care erau stocate imaginile camerelor video, astfel încât să nu poată fi identificați imediat.

Jaf ca în filme la o primărie din Galați. Hoții au fugit cu tot cu seif

După ce au intrat în clădire, infractorii s-au concentrat pe seif. Folosind un flex, l-au desprins din locul în care era fixat, l-au tras pe hol și l-au tăiat pentru a ajunge la bani. Din primele estimări, suma furată se ridică la aproximativ un miliard de lei vechi, conform presei locale.

Polițiștii se află la fața locului și continuă cercetările pentru a stabili exact modul în care a fost comis jaful și pentru identificarea celor implicați. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere mai multe detalii pe măsură ce apar informații noi.