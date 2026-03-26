Studiul, publicat pe 12 februarie în jurnalul „Gut Microbes”, sugerează că iaurtul poate influența microbiomul intestinal printr-un efect protector împotriva unor tipuri agresive de tumori, potrivit Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Analiza a inclus date de la peste 150.000 de persoane monitorizate timp de peste trei decenii. Cercetătorii au constatat că cei care consumă frecvent iaurt au rate mai scăzute de cancer colorectal proximal asociat cu prezența bacteriei Bifidobacterium, regăsită în iaurt. Cancerul de colon proximal, care afectează partea dreaptă a colonului, este cunoscut pentru prognosticul mai slab față de cel distal, localizat pe partea stângă.

Tomotaka Ugai, coautor al studiului, a explicat într-un articol NPR din 14 februarie că „iaurtul pare să promoveze un echilibru sănătos al bacteriilor, ceea ce ajută intestinul să rămână puternic și sănătos și poate reduce riscul de cancer de colon”. Cancerul de colon este o afecțiune care, mai ales în fazele incipiente, evoluează lent și fără manifestări clare. Atunci când apar simptome, acestea sunt adesea vagi și pot fi confundate cu probleme digestive frecvente sau puse pe seama stresului ori a unei alimentații necorespunzătoare.



