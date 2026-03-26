Eugen Rădulescu a precizat și că deși benzina din România este mai scumpă decât cea din Bulgaria, este, totuși, mai ieftină față de cea din alte țări din UE.

Consilierul lui Isărescu sfătuiește șoferii să lase mașina acasă

Consilierul guvernatorului BNR spune că Guvernul nu mai are spațiu să reducă accizele și taxele.

Eugen Rădulescu îndeamnă, astfel, românii să renunțe la mașină în favoarea transportului public. Consilierul lui Mugur Isărescu a spus că: „șoferii ar putea experimenta pentru scurt timp transportul în comun, și așa marile orașe sunt sufocate de traficul rutier.”