Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mehedinți, împreună cu structuri de sprijin, au pus în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals. Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin.

Cum au apărut suspiciunile

Anul trecut, D.G.A.S.P.C. Mehedinți a sesizat poliția după ce două persoane au depus cereri pentru încadrare sau revizuire în grad de handicap, însoțite de documente medicale despre care exista suspiciunea că sunt false. Sesizarea a declanșat o anchetă amplă.

Potrivit probatoriului, în perioada 2019–2025, o femeie de 39 de ani din comuna Șimian ar fi falsificat documente medicale pentru 23 de persoane. Actele ar fi fost folosite pentru întocmirea dosarelor medicale și pentru a convinge comisia de evaluare că persoanele respective suferă de afecțiuni care justifică încadrarea în grad de handicap.

Ulterior, documentele au fost depuse la D.G.A.S.P.C. Mehedinți, iar în baza lor au fost emise certificate de handicap pentru toate cele 23 de persoane.

Prejudiciu de peste 1,38 milioane de lei

Beneficiarii ar fi primit indemnizații necuvenite în valoare totală de 1.384.891 de lei, sumă care reprezintă prejudiciul estimat în cauză.

Polițiștii au pus în aplicare 21 de mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul IPJ Mehedinți pentru audieri. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți.