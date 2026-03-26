Ingrediente:

250 g năut uscat sau 400 g năut fiert

150 g spanac proaspăt

1 ceapă mică

2 căței de usturoi

50 g pesmet

1 linguriță chimion măcinat

½ linguriță boia dulce

Sare și piper după gust

2 linguri ulei de măsline pentru prăjit.

Mod de preparare

Dacă folosești năut uscat, pune-l la înmuiat în apă rece cu o seară înainte, minimum 8 ore. Scurge-l și fierbe-l în apă curată până devine moale, aproximativ 45–60 de minute. Dacă folosești năut fiert din conservă, clătește-l bine și lasă-l să se scurgă.

Spală spanacul sub jet de apă rece, îndepărtează codițele groase și scurge-l bine. Taie-l grosier sau zdrobește-l ușor cu mâinile pentru a ocupa mai puțin volum în compoziție.

Curăță ceapa și usturoiul. Toacă ceapa mărunt și zdrobește usturoiul. Pune o linguriță de ulei într-o tigaie și călește ceapa până devine translucidă, apoi adaugă usturoiul și mai lasă 1 minut, amestecând continuu. Lasă ceapa și usturoiul să se răcească puțin.

Pune năutul fiert în bolul unui robot de bucătărie sau folosește un blender vertical și mixează-l până obții o pastă ușor granulată, nu complet fină, pentru textură. Adaugă spanacul, ceapa și usturoiul călit, chimionul, boiaua, sarea și piperul. Amestecă bine până când obții o compoziție omogenă.

Adaugă treptat pesmetul sau făina de năut, până când compoziția se leagă și poate fi modelată în chiftele fără să se destrame. Dacă este prea moale, mai adaugă puțin pesmet.

Formează burgeri rotunzi, de aproximativ 1,5–2 cm grosime. Dacă vrei, presară semințe de susan pe suprafața lor pentru aspect și crocant.

Încălzește 2 linguri de ulei într-o tigaie antiaderentă la foc mediu. Așază burgerii și prăjește-i 4–5 minute pe fiecare parte, până capătă o crustă aurie și fermă. Ai grijă să nu îi întorci prea devreme, pentru a nu se rupe.

Scoate burgerii pe hârtie absorbantă și servește-i calzi, simpli sau montați pe chifle, cu legume proaspete, sosuri vegetale sau hummus, după preferință.