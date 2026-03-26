Mulți români nu mai au bani pentru masa tradițională de altădată, iar pentru pensionari, sărbătorile ajung în coada listei după facturi și medicamente.

Mielul, ouăle și cozonacul au prețuri de lux

Prețurile la carne de miel, ouă și cozonac au atins valori record, iar bugetul mediu depășește 800 de lei.

Pentru mulți, tradițiile pascale devin un lux inaccesibil.

„Ce să fac? Nici bani de fasole nu am. Nu rămâne. Dacă se scumpesc toate.”, spune o pensionară.

„Paștele îl avem că așa e un obicei. Viața-i scumpă. S-au scumpit toate...benzină, tot. Ce să mai...asta este.”, a declarat un român.

Paștele devine o perioadă de restricții financiare, iar multe familii se văd nevoite să facă sacrificii pentru a supraviețui.