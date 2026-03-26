La eveniment, Mirabela Grădinaru a purtat mai multe ținute create de designeri români, printre care și Irina Schrotter.

Mirabela Grădinaru la Washington, îmbrăcată de Irina Schrotter

Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan a purtat o rochie neagră, cu elemente inspirate din IA românească.

Unele dintre ținute au fost create de designerul român Irina Schortter, care a lăudat-o pe Mirabela Gărdinaru pentru decizia sa de a sprijini creatorii de modă români.

Irina Schrotter a participat în trecut, după învestirea președintelui, la diverse evenimente la Cotroceni, iar pe rețelele sociale a apărut împreună cu Nicușor Dan sau Mirabela Grădinaru.