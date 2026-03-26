Boală psihică majoră, schizofrenia afectează modul în care o persoană gândește, simte și se comportă. Persoanele cu această afecţiune pot părea că au pierdut contactul cu realitatea, ceea ce poate fi stresant atât pentru ele, cât și pentru familie și prieteni.

Schizofrenia se manifestă la nivelul gândirii, al sentimentelor, emoțiilor și percepțiilor. Boala este însoţită de anumite deficite cognitive care perturbă atenția, memoria, învățarea și modul de tratare a informației. Aceste modificări sunt prezente încă de la debutul bolii, diminuând capacitatea bolnavului de a reacționa normal și de a relaționa cu cei din jur, scrie Click Sanatate.

Boala este depistată la tineri, la sfârșitul adolescenței, sau la începutul vieții adulte, de obicei între 15 și 30 de ani. În mod excepțional, poate apărea uneori în timpul copilăriei sau după vârsta de 30 de ani. Nu se cunoaşte cauza exactă, implicaţi fiind factorii genetici, de chimie cerebrală și de mediu.

Se manifestă prin delir și halucinații

O persoană cu schizofrenie poate avea următoarele manifestări:

√ Are dificultăţi în a se conecta cu cei din jur;

√ Este copleşită de idei şi impresii ciudate;

√ Are impresia că aude voci care, deși nu există în realitate, fac parte din realitatea lor;

√ Este cuprinsă de halucinaţii şi iluzii;

√ Are o percepţie a sinelui complet alterată;

√ Are probleme în a distinge ce este real şi ce nu;

√ Este convinsă că unele persoane îi vor răul;

√ Se retrage în sine şi are un comportamnet bizar sau imprevizibil;

√ Este dezinteresată de igiena persoanală, de vestimentaţie, de treburile casnice;

√ Are reacţii emoţionale ciudate;

√ Îi percep pe cei din jur ca fiind ostili;

√ Are în permanenţă sentimentul de nesiguranţă;

√ Poate avea dificultăți cognitive persistente legate de memorie, atenție și rezolvarea problemelor.

Diagnosticul este deseori tardiv

Diagnosticul schizofreniei este dificil și adesea întârziat. Boala este diagnosticată, de obicei, după un prim episod psihotic sau delirant. Există în prezent 3 criterii a căror combinare permite definirea schizofreniei: distorsionarea realității, caracterizată prin gânduri delirante și halucinații, o tulburare emoțională și, în final, o dezorganizare a gândirii.

Excluderea altor patologii cu care schizofrenia are în comun un anumit număr de simptome, cum ar fi tulburarea bipolară sau anumite patologii neurologice, reprezintă, de asemenea, o problemă importantă în gestionarea acestei tulburări.