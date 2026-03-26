Incendiu fatal într-o locuință din Minnesota

Jessi Pierce, jurnalistă de hochei în vârstă de 37 de ani, a murit alături de cei trei copii ai săi, după ce casa familiei a fost mistuită de flăcări. Tragedia s-a produs în localitatea White Bear Lake, în primele ore ale dimineții.

Potrivit pompierilor, focul s-a extins rapid, iar intervenția echipajelor de salvare nu a mai putut schimba deznodământul tragic. La sosirea acestora, locuința era deja cuprinsă în totalitate de incendiu.

Martorii descriu momentele de coșmar

O vecină a fost cea care a observat incendiul și a alertat autoritățile, povestind că s-a trezit înainte de răsărit și a văzut casa familiei în flăcări. Din păcate, niciun membru al familiei nu a mai putut fi salvat.

În interiorul locuinței a fost găsit și câinele familiei, care și-a pierdut viața în același incendiu.

Reacții din lumea sportului

Vestea a provocat un val de emoție, mai ales în rândul comunității hocheiului. NHL a transmis un mesaj de condoleanțe, exprimându-și regretul profund pentru pierderea jurnalistei și a copiilor săi.

De asemenea, colegi și apropiați au vorbit despre personalitatea caldă și energia pozitivă a acesteia. Jurnalistul Michael Russo a descris-o drept o persoană „plină de viață, mereu zâmbitoare”, care își iubea enorm copiii și își dedica întreaga energie atât familiei, cât și carierei.

Moartea fulgerătoare a jurnalistei și a copiilor săi a lăsat în urmă o durere imensă, atât pentru familie, cât și pentru colegi și cititori. Comunitatea locală este în stare de șoc, iar ancheta autorităților este în desfășurare pentru a stabili cauzele exacte ale incendiului.