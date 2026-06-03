Donald Trump spune că Iranul a acceptat să renunţe la armele nucleare. Liderul de la Casa Albă nu exclude o întâlnire cu Mojtaba Khamenei

Sursă: Realitatea.net

Donald Trump a declarat într-un podcast că Iranul ar fi acceptat să nu dețină arme nucleare și a afirmat că liderul suprem Mojtaba Khamenei este implicat direct în negocierile cu Statele Unite.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat podcastului „Pod Force One” al publicației New York Post, publicat miercuri pe YouTube. Fostul președinte american a susținut că Iranul și-ar fi asumat deja că nu va dezvolta arme nucleare.

„Au acceptat deja că nu vor deţine arme nucleare”, a declarat Donald Trump.

Afirmația vine în condițiile în care Iranul a susținut constant că programul său nuclear are exclusiv scopuri pașnice și a negat de fiecare dată că ar încerca să obțină arme nucleare.

Donald Trump spune că s-ar putea întâlni cu Mojtaba Khamenei

În cadrul aceluiași interviu, Donald Trump a afirmat că nu exclude posibilitatea unei întâlniri cu ayatollahul Mojtaba Khamenei.

„Mi-ar plăcea să-l întâlnesc. Mi-ar plăcea foarte mult să-i cunosc pe toţi şi probabil că ne vom întâlni, în funcţie de cum vor evolua lucrurile”, a spus Trump.

Declarația este importantă și în contextul în care oficiali americani au susținut anterior că Mojtaba Khamenei ar fi fost grav rănit în bombardamentul în care a murit tatăl său, Ali Khamenei, în prima zi a războiului, pe 28 februarie.

Marco Rubio: Khamenei ar avea un rol important în negocieri

Comentariile lui Donald Trump vin la scurt timp după declarațiile făcute marți de secretarul de stat american Marco Rubio în cadrul unei audieri în Congres. Potrivit acestuia, există indicii că Mojtaba Khamenei ar avea un rol tot mai important în negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran, chiar dacă nu a mai apărut în public de la începutul conflictului. Marco Rubio urmează să participe miercuri la o nouă audiere în fața Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților.

Tensiunile dintre SUA și Iran continuă

Declarațiile lui Trump apar într-un moment tensionat în Golf, după ce Statele Unite și Iranul s-au acuzat reciproc că încalcă armistițiul aflat deja sub presiune. În ultimele ore, cele două state au lansat noi lovituri reciproce, alimentând temerile privind o nouă escaladare a conflictului din regiune.