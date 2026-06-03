Două persoane, arestate în Italia după moartea a patru muncitori migranți găsiți într-o mașină incendiată

Sursă: Realitatea.Net

Autoritățile italiene au arestat două persoane suspectate că au provocat moartea a patru muncitori agricoli migranți, ale căror trupuri au fost descoperite într-o mașină incendiată în Amendolara.

Polițiștii din Italia au arestat, marți, două persoane acuzate de moartea a patru muncitori agricoli migranți, potrivit agenției de știri AP.

Întregul incident a fost înregistrat de camerele de supraveghere din zonă. Imaginile sunt de-a dreptul cutremurătoare și relevă că toate cele patru persoane au ars de vii în mașina incendiată. Totul s-a întâmplat după ce agresorii au turnat lichid în spatele mașinii și, ulterior, i-au dat foc.

Mai mult decât atât, unul dintre presupușii atacatori a fost văzut încercând să țină ușile mașinii închise. Un bărbat a evadat din mașină și a fost tratat pentru arsuri la un spital din apropiere.

Unul dintre procurorii care se ocupă de caz a confirmat că trupurile a patru persoane au fost găsite într-o mașină, luni, în Amendolara. Acesta a precizat că două persoane au fost reținute în urma incidentului.

Potrivit televiziunii italienești RAI, persoanele decedate erau trei afgani și un cetățean pakistanez, iar cei doi bărbați arestați erau pakistanezi, mai arată sursa.