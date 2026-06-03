Monstrul din Finlanda. Un individ este acuzat că a abuzat sexual 361 de copii

Sursă: Realitatea.Net

Un caz de o gravitate fără precedent zguduie Finlanda. Procurorii au pus sub acuzare un bărbat pentru abuzul sexual a 361 de copii, fapte comise în mediul online prin intermediul rețelelor de socializare. Individul este acuzat, de asemenea, de distribuire de pornografie infantilă, transformând internetul într-un instrument de exploatare a sutelor de victime minore.

Justiția din Finlanda se confruntă cu unul dintre cele mai ample și șocante dosare de criminalitate cibernetică și exploatare a minorilor din istoria țării. Procurorii finlandezi au anunțat punerea sub acuzare a unui bărbat în vârstă de 27 de ani, considerat responsabil de abuzarea sexuală a 361 de copii. Interacțiunile ilegale s-au desfășurat în totalitate în mediul virtual, prin intermediul platformelor de socializare, fiind dublate de acuzații grave privind producția și distribuirea de materiale pornografice cu minori.

Conform datelor furnizate de anchetatori, victimele prinse în plasa suspectului aveau vârste extrem de fragede, fiind cuprinse între 9 și 15 ani în momentul comiterii faptelor. Întregul coșmar s-a derulat pe o perioadă de trei ani, în intervalul 2019 – 2022.

Percheziția care a scos la iveală mii de probe foto și video

Deși rețeaua de abuzuri a funcționat ani la rând, ancheta propriu-zisă a poliției a fost declanșată abia în luna decembrie a anului trecut. Descoperirea inițială a fost făcută complet întâmplător: în cursul anului 2022, oamenii legii au efectuat o percheziție asupra telefonului mobil al tânărului, în cadrul unei investigații de altă natură care nu avea legătură cu siguranța minorilor.

Analiza criminalistică a dispozitivului a scos însă la iveală o arhivă horror: mii de imagini și înregistrări video în care apăreau copii greu de identificat. Mecanismul prin care individul își racola victimele era de fiecare dată același. El folosea aplicația Snapchat pentru a intra în contact cu minorii, pe care ulterior îi manipula sau îi presa să își facă și să îi trimită fotografii și clipuri video în ipostaze indecente sau complet dezbrăcați.

Șantajul digital și recunoașterea parțială a acuzațiilor

Investigația a relevat faptul că solicitările suspectului nu s-au oprit la colectarea de imagini. Polițiștii au stabilit că acesta a mers mai departe, cerându-le explicit copiilor să pună în aplicare diverse acte cu caracter sexual în fața camerelor. Inițial, poliția a investigat un număr de 364 de posibile infracțiuni de natură sexuală, însă procurorii au decis ulterior să renunțe la urmărirea penală în trei dintre cazuri, din lipsă de probe suficiente, trimițându-l în judecată pentru restul de 361 de fapte.

Pus în fața probelor de necontestat găsite pe telefonul său, tânărul de 27 de ani a ales o strategie de recunoaștere parțială a vinovăției în timpul interogatoriilor. Capetele principale de acuzare stabilite de magistrați sunt cele de agresiune sexuală agravată asupra minorilor și difuzare de materiale pornografice infantile.

După încheierea procedurilor de cameră preliminară, procesul penal propriu-zis este programat să debuteze în luna septembrie a acestui an, caz transformat deja într-un semnal de alarmă global privind vulnerabilitatea celor mici pe rețelele de comunicare online.