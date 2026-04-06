O clădire rezidenţială dintr-un oraş situat la sud-vest de capitala Iranului, Teheran, a fost distrusă luni dimineaţă în urma unui atac aerian. Cel puţin 13 persoane au murit, relatează mass-media iraniană, citată de AP.

Agenţia de ştiri semioficială Fars şi Nour News au relatat despre atac.

Încă nu se ştie de ce a fost lovită clădirea.

Nici Israelul şi nici Statele Unite nu şi-au asumat responsabilitatea pentru atacurile de luni dimineaţă, dar acestea au avut loc după ce Donald Trump a adresat Iranului o ameninţare cu limbaj vulgar, cerându-i să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, cadavrele a două persoane au fost recuperate de sub dărâmături la locul impactului unei rachete balistice iraniene în Haifa.

Serviciul de Pompieri şi Salvare afirmă că, după ore de eforturi alături de Comandamentul Frontului Intern, forţele „au recuperat două persoane blocate care au fost găsite sub dărâmături fără semne de viaţă”.

„Operaţiunile şi încercările de salvare sunt încă în curs în acest moment, în efortul de a ajunge la alte două persoane blocate/dispărute”, afirmă serviciul.