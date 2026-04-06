Luni, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu maxime de 22–23 de grade și un cer în mare parte senin. Spre seară și noaptea, apar înnorări, iar vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 40 km/h.

Răcire treptată și apariția precipitațiilor

De marți, vremea începe să se schimbe. Temperaturile scad spre valorile normale, cerul devine mai mult noros, iar spre finalul intervalului apar precipitații. Vor fi mai ales ploi, dar nu sunt excluse nici formele mixte, inclusiv lapovița sau chiar ninsoarea. Miercuri și joi, răcirea se accentuează. Maximele nu vor mai depăși 13–14 grade, iar nopțile vor fi reci, cu minime în jur de 3 grade. Vântul va continua să sufle moderat, cu intensificări de până la 45 km/h, accentuând senzația de frig.

Avertizare meteo pentru vânt și scădere de temperatură

Pentru perioada 6 aprilie, ora 10:00 - 9 aprilie, ora 10:00, este în vigoare o informare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului și o răcire a vremii. Autoritățile anunță că situația este monitorizată constant și că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor.