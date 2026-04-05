„Mișcările voastre nechibzuite duc Statele Unite într-un IAD pentru fiecare familie în parte, iar întreaga noastră regiune va arde pentru că insistați să urmați ordinele lui Netanyahu. Nu vă înșelați, nu veți câștiga nimic prin crime de război. Singura soluție reală este respectarea drepturilor poporului iranian și încetarea acestui joc periculos”, se arată în mesajul publicat pe X.

Ultimatumul SUA și tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz

Reacția vine după ce Donald Trump a amenințat că Statele Unite ar putea ataca infrastructura civilă și energetică a Iranului, dacă autoritățile de la Teheran nu redeschid Strâmtoarea Ormuz. Este un punct strategic esențial, prin care trece aproximativ 20% din petrolul tranzitat la nivel global.

Blocarea acestei rute a început deja să se resimtă în economie, prin creșteri ale prețurilor la energie și carburanți, în special în statele occidentale. În acest context, schimbul de declarații dintre cele două părți ridică și mai mult nivelul de tensiune din regiune.