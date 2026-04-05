Reacția dură a Iranului după amenințările lui Trump: „Întreaga regiune va arde fiindcă insistați să urmați ordinele lui Netanyahu”

Război în Orientul Mijlociu.
Război în Orientul Mijlociu.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, a reacționat ferm la ultimele declarații ale lui Donald Trump, avertizând asupra consecințelor pe care le-ar putea avea o eventuală escaladare a conflictului. Oficialul iranian a respins ultimatumurile venite din partea Washingtonului și a transmis că acțiunile Statelor Unite nu vor rămâne fără răspuns.

„Mișcările voastre nechibzuite duc Statele Unite într-un IAD pentru fiecare familie în parte, iar întreaga noastră regiune va arde pentru că insistați să urmați ordinele lui Netanyahu. Nu vă înșelați, nu veți câștiga nimic prin crime de război. Singura soluție reală este respectarea drepturilor poporului iranian și încetarea acestui joc periculos”, se arată în mesajul publicat pe X.

Ultimatumul SUA și tensiunile din jurul Strâmtorii Ormuz

Reacția vine după ce Donald Trump a amenințat că Statele Unite ar putea ataca infrastructura civilă și energetică a Iranului, dacă autoritățile de la Teheran nu redeschid Strâmtoarea Ormuz. Este un punct strategic esențial, prin care trece aproximativ 20% din petrolul tranzitat la nivel global.

Blocarea acestei rute a început deja să se resimtă în economie, prin creșteri ale prețurilor la energie și carburanți, în special în statele occidentale. În acest context, schimbul de declarații dintre cele două părți ridică și mai mult nivelul de tensiune din regiune.