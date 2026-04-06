Tragedia s-a petrecut pe strada Ciocârlău, în apropierea zonei Artego. Profesorul a fost descoperit de un tânăr din zonă, care a observat trupul acestuia într-un canal colector, cu fața în apă, iar bicicleta răsturnată peste el. Martorul a alertat imediat autoritățile, însă echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Anchetatorii iau în calcul varianta unui accident

Din primele informații, anchetatorii înclină către ipoteza unui accident. Există indicii că bărbatul s-ar fi dezechilibrat în timp ce mergea cu bicicleta și ar fi căzut în canal, poziția în care a rămas fiind fatală. Surse apropiate anchetei citate de presa locală spun că, până în acest moment, nu există suspiciuni privind o posibilă faptă violentă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul.