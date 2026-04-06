Moartea misterioasă a unui profesor din Târgu Jiu: a fost găsit fără suflare în condiții greu de imaginat chiar de către un elev

Profesorul Ovidiu Vezure din Târgu Jiu.
Un profesor din Târgu Jiu, Ovidiu Vezure, în vârstă de 41 de ani, a fost găsit fără viață în circumstanțe neobișnuite.

Tragedia s-a petrecut pe strada Ciocârlău, în apropierea zonei Artego. Profesorul a fost descoperit de un tânăr din zonă, care a observat trupul acestuia într-un canal colector, cu fața în apă, iar bicicleta răsturnată peste el. Martorul a alertat imediat autoritățile, însă echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Anchetatorii iau în calcul varianta unui accident

Din primele informații, anchetatorii înclină către ipoteza unui accident. Există indicii că bărbatul s-ar fi dezechilibrat în timp ce mergea cu bicicleta și ar fi căzut în canal, poziția în care a rămas fiind fatală. Surse apropiate anchetei citate de presa locală spun că, până în acest moment, nu există suspiciuni privind o posibilă faptă violentă. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs incidentul.