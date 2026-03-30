La fața locului au ajuns două autospeciale de stingere, alături de echipaje ale serviciului voluntar pentru situații de urgență. De asemenea, un echipaj SMURD a fost prezent, pregătit să intervină dacă era nevoie. Incendiul a fost stins înainte să se extindă la alte apartamente.

Apartament din Cluj, distrus într-un incendiu devastator

Balconul apartamentului a fost distrus, iar focul a afectat și o cameră. De asemenea, a fost afectat și balconul locuinței aflate deasupra. Nu au fost raportate persoane rănite. Pompierii au verificat apartamentele pentru a se asigura că nimeni nu a fost afectat de fum.

Din primele verificări, incendiul ar fi pornit, cel mai probabil, din cauza unei neglijențe legate de fumat. Cercetările sunt în desfășurare.