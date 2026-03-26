Situația este considerată una cu risc ridicat, deoarece unul dintre autotrenuri transportă azotat de amoniu, o substanță periculoasă, în timp ce celălalt este încărcat cu balastru. Din cauza încărcăturii periculoase, autoritățile au decis evacuarea tuturor persoanelor din zonă pe o rază de 500 de metri.

Pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj intervin cu trei autospeciale și asigură permanent măsuri de prevenire a incendiilor. La fața locului au ajuns și reprezentanți ai Gărzii de Mediu, care monitorizează situația și riscurile asociate. În urma accidentului, unul dintre șoferii de autotren a primit îngrijiri medicale la fața locului, însă a refuzat transportul la spital, conform presei locale.

Circulația este în continuare oprită pe ambele sensuri, iar autoritățile le recomandă șoferilor să evite zona până la finalizarea intervenției.