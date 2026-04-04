Victima, găsită inconștientă sub trunchiul copacului

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, bărbatul desfășura activități în zonă în momentul producerii incidentului. Până la sosirea echipajelor de intervenție, persoanele aflate la fața locului au reușit să-l extragă de sub copac. Acesta a fost găsit în stare de inconștiență, dar cu funcții vitale.

La locul incidentului au intervenit inițial un echipaj SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, cu medic. Din cauza stării extrem de grave a victimei, a fost solicitat un elicopter SMURD, care a preluat bărbatul și l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș. Inspectoratul de Poliție Județean Alba a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.