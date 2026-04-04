Cod galben de vreme extremă în țară: ploi și ninsori anunțate de directorul ANM

Prognoza meteo anunțată de ANM.
Este cod galben de vreme extremă în mai multe zone din țară. În unele regiuni plouă abundent, iar la munte ninge din nou. Pe de altă parte, de săptămâna viitoare, în sudul țării termometrele vor arăta până la 24 de grade Celsius. Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS cum va fi vremea de Paște.

„Atenționarea meteorologică de cod galben vizează zona de sud, sud-est și est a țării, acolo unde precipitațiile vor fi în continuare de interes și pe parcursul zilei de azi. Este posibil să consemnăm, în special în partea de sud a țării, 10-15 l/mp, vântul să aibă intensificări cu rafale de 40-50 km/h, iar la munte 60-70 km/h. Și nu excludem ca într-adevăr pe creste să mai avem și precipitații sub formă de ninsoare.

Cum va fi vremea de Paște

Maximele zilei de azi: între 15 până la 19 grade. În Capitală, 16 grade Celsius fiind posibil și aici, temporar pe parcursul zilei, să consemnăm averse. Ziua de luni: chiar se apropie de pragul unei zile de vară, 24 de grade Celsius posibil local în partea de sud-vest a țării. Maximele fiind cuprinse luni, la scara întregii țări, între 17 până la 24 grade Cesius”, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu.