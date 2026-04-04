Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit deja mai multe nereguli, printre care vânzarea cărnii de miel în spații neautorizate. În urma verificărilor, au fost aplicate sancțiuni și dispuse măsuri stricte. Un total de 18 magazine au fost închise din cauza modului în care erau comercializate produsele, iar inspectorii au aplicat 2.384 de amenzi, în valoare totală de peste 6,3 milioane de lei. De asemenea, au fost emise avertismente și retrase de la vânzare mai multe produse alimentare.

Controale în piețe înainte de Paște: mii de amenzi și magazine închise

Printre principalele probleme identificate se numără utilizarea unor spații necorespunzătoare, ustensile improprii pentru prepararea alimentelor, dar și depozitarea neadecvată a produselor. În unele cazuri, alimentele prezentau deficiențe care le făceau improprii pentru consum. Autoritățile continuă verificările în această perioadă pentru a preveni comercializarea produselor neconforme și pentru a proteja sănătatea consumatorilor.