"În apartamentul în care locuiesc eu, de 65 de metri pătrați, la bloc, nu ai foarte mult spațiu să ții cutii de pantofi. Dacă mai ai și cărți, n-ai spațiu pentru asta, da?", afirmă Bolojan.

Cu toate acestea, premierul care a introdus cele mai dure măsuri din ultimii ani locuiește în centrul Capitalei, în cartierul Primăverii. Vorbim despre o casă prezidențială. Cel care a ocupat-o în trecut este chiar fostul președinte Traian Băsescu.

Traian Băsescu a locuit acolo împreună cu familia până când acesta a fost dat afară după ce a fost declarat fost colaborator al Securității.

„Eu trebuie să mă apuc să caut un apartament și apoi să văd dacă e de acord Maria, să avem o piață în apropiere și o stație de metrou”, spunea Băsescu.