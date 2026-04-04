Revoltător! Ilie Bolojan se plânge de casa mică de la stat în care locuiește

Premierul Ilie Bolojan se plânge de casa mică de la stat în care locuiește. Acesta stă în fost casă a lui Traian Băsescu și spune că spațiul de 65 de metri pătrați e prea mic. 

"În apartamentul în care locuiesc eu, de 65 de metri pătrați, la bloc, nu ai foarte mult spațiu să ții cutii de pantofi. Dacă mai ai și cărți, n-ai spațiu pentru asta, da?", afirmă Bolojan. 

Cu toate acestea, premierul care a introdus cele mai dure măsuri din ultimii ani locuiește în centrul Capitalei, în cartierul Primăverii. Vorbim despre o casă prezidențială. Cel care a ocupat-o în trecut este chiar fostul președinte Traian Băsescu.

Traian Băsescu a locuit acolo împreună cu familia până când acesta a fost dat afară după ce a fost declarat fost colaborator al Securității.

„Eu trebuie să mă apuc să caut un apartament și apoi să văd dacă e de acord Maria, să avem o piață în apropiere și o stație de metrou”, spunea Băsescu. 